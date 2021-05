Chirurgie urologique chez l'enfant : la Cnamgs veut réduire les évacuations sanitaires

LA Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (Cnamgs) organise en partenariat avec la Société gabonaise de chirurgie pédiatrique (Sogachiped) et l’hôpital Necker-Enfants malades de Paris, du 24 au 29 mai au Centre hospitalier universitaire mère-enfant Jeanne Ebori de Libreville, une caravane médico-chirurgicale pour la prise en charge des enfants présentant des pathologies urologiques. L’objectif étant de réduire, à long terme, les évacuations sanitaires, souvent onéreuses en matière de chirurgie urologique de l’enfant.

Le Pr Yves Aigrain et le Dr Bounas Natacha, présents sur le sol gabonais pour la cause, veulent à travers cette caravane, apporter le partage de compétences aux médecins locaux dans le domaine.

" À travers cette caravane, nous allons prendre en charge un certain type de pathologies, à savoir les malformations congénitales, urinaires de type hypospadias chez le petit garçon et cloacal chez la fille. Ce sont des malformations congénitales qui doivent être prises en charge nécessairement pour assurer un bon fonctionnement de l’appareil génital et une bonne fertilité des enfants dans leur vie d’adulte. Pour cela, nous avons fait appel à l’extérieur, notamment l’équipe chirurgicale de l’hôpital Necker ", a expliqué Dr Patrick Orema, le médecin-chef du service de chirurgie pédiatrique du CHU mère-enfant.