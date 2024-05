Gestion des apprenants: le Sosup, l'ANBG et l'Enseignement supérieur harmonisent leur collaboration

Soucieux d'améliorer la gestion des apprenants, Jérémie Mikombo, secrétaire général du Secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle (Sosup), a récemment tenu une réunion dans l'enceinte même de cette entité.

Autour de la table, se trouvaient des responsables de l'Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG) et ceux du ministère de l'Enseignement supérieur. Il était question pour les différentes parties d'améliorer leur collaboration afin d'atteindre les objectifs définis par les autorités.

Surtout qu'elles ont en commun la gestion des apprenants. C'est-à-dire leur orientation dans les filières en fonction des priorités de l'Etat et l'attribution des bourses et l'authentification des établissements dans lesquels sont orientés les apprenants.

Le Sosup, l'ANBG et le ministère de l'Enseignement supérieur entendent désormais travailler en synergie et permettre une gestion optimale des étudiants et élèves. "Nous envisageons une meilleure gestion des apprenants durant l'année en cours".

"Nous avons discuté de la manière dont les choses devraient s'organiser pour une fluidité des dossiers des apprenants. Nous avons adopté une méthode pour pouvoir travailler sereinement et nous en sommes satisfaits", a indiqué Jérémie Mikombo.

Cette collaboration, ont espéré les participants, devrait dissiper les malentendus et les préoccupations relatives aux missions dévolues à chaque acteur intervenant dans la gestion des apprenants.

Prissilia M. MOUITY

Libreville/Gabon