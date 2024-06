Maladies infectieuses : validation de la Liste de diagnostics essentiels

Ouvert le 6 juin 2024 par le ministère de la Santé, l’atelier de validation de la Liste nationale de diagnostics essentiels (LNDE) initié par le Laboratoire national de santé publique (LNSP) et l’Agence nationale du médicaments et autres Produits de santé (ANMPS) en collaboration avec la Société africaine de médecine de laboratoire (ASLM) s’est clôturé le vendredi 7 juin 2024.

Inscrit dans le cadre de la seconde phase d’appui pour le renforcement des capacités des laboratoires pour la préparation aux épidémies et la riposte aux urgences de santé publique en Afrique du projet Resolve to Save Lives, ce second atelier fait suite à l’atelier de validation des maladies infectieuses prioritaires organisé également par le LNSP le 14 mai 2024. Durant trois jours, une trentaine de spécialistes du secteur de la santé et le consultant de DATOS (mandatée pour appuyer l’élaboration du projet de la LNDE) ont planché sur l’élaboration et la validation d’une liste de diagnostics essentiels prenant en compte les priorités du Gabon en matière de soins de santé.

La validation de la LNDE permettra au Gabon de prioriser les investissements dans les Dispositifs médicaux (DM) et garantir sur l’ensemble du territoire l'accès à des soins de santé de qualité à des coûts accessibles pour les populations conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). L’utilisation de diagnostics fiables et de bonne qualité contribuera au renforcement des services de diagnostic en améliorant l’accès au diagnostic, le suivi du traitement, le dépistage et la surveillance des flambées épidémiques.

Par ailleurs, la LNDE favorisera le renforcement des réseaux et systèmes de diagnostic des laboratoires de toute la pyramide sanitaire en y incluant les niveaux communautaires. La prochaine étape consistera à la définition d’un plan stratégique pour l’application de la liste dans les laboratoires.

AN

Libreville/Gabon