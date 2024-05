CEP 2024 : 92,21 % de réussite à l'échelle nationale

Parents et élèves sont, depuis vendredi dernier, fixés sur le sort des candidats à l'édition 2024 du Certificat d'études primaires (CEP) au Gabon.

En effet, selon les données de la Direction générale des examens et concours (DGEC), sur les 49 656 élèves inscrits cette année pour ledit examen, ce sont 48 996 qui ont réellement pris part aux épreuves écrites et 660 candidats étaient absents.

À l’issue des compositions, qui se sont déroulées en une journée, ce sont 45 175 élèves qui ont brillamment décroché leur premier diplôme scolaire sur le plan national, soit un taux de réussite de 92,21 % de réussite au CEP au Gabon cette année.

Contre 3 817 ajournés, soit un taux d'échec national de 7,75 %. La fierté et l'immense joie des parents et amis des admis pouvaient se voir à travers les captures des pages xgest qui ont défilé tout le week-end sur les statuts de nombreux comptes WhatsApp et Facebook.

Sveltana NTSAME NDONG

Libreville/Gabon