Omboue : naufrage d'une ressortissante Congolaise

FANNY, Congolaise, la trentaine, a trouvé la mort le 14 mars dernier à Omboué, après que l'embarcation dans laquelle elle se trouvait a chaviré. Ne portant pas de gilet de sauvetage, comme les autres occupants de la pirogue, la jeune dame n'a pas pu nager dans les eaux troubles de la lagune Nkomi pour regagner la rive.

Selon des témoins, après avoir fait son jogging au petit matin, Fanny et une autre femme, entre autres, auraient sollicité les services d'un piroguier pour aller acheter du poisson chez des pêcheurs. Malheureusement, c'est lors de la navigation que l'embarcation a chaviré. La défunte aurait coulée dans les eaux de la lagune Nkomi, avant que le corps inanimé ne remonte à la surface. Celui-ci a finalement été ramené sur le rivage, derrière le service départemental de la Pêche, où un agent des forces de l'ordre et un médecin du centre médical d'Omboue sont arrivés pour les constats d'usage.

Si de nombreux badauds n'ont pu retenir leurs larmes lors de l'annonce du décès tragique de Fanny et à la vue de sa dépouille, ce drame soulève à nouveau la problématique des exigences en matière de navigation, notamment fluviale. En effet, dans le département d'Etimboue dont Omboue est le chef-lieu, de nombreux piroguiers ne respectent pas les exigences liées à leurs activités. Particulièrement la mise à disposition des gilets de sauvetage aux passagers. Et cela, au vu et au su des responsables administratifs concernés.