Conflit homme-faune : des plantations dévastées dans la Louetsi-Wano

LES habitants du regroupement de villages de Memba, dans le département de la Louetsi-Wano, ne sont pas près d’oublier la nuit cauchemardesque du mardi 5 janvier dernier

LES habitants du regroupement de villages de Memba, dans le département de la Louetsi-Wano, ne sont pas près d’oublier la nuit cauchemardesque du mardi 5 janvier dernier. Et pour cause, des troupeaux d’éléphants ont envahi et détruit complètement leurs plantations situées derrière leurs habitations.

Les pachydermes n'ont rien épargné après leur passage. Bananiers, taros, maniocs, canne à sucre, arbres fruitiers et autres plantes légumineuses ont été dévastés. Ce n’est qu’au petit matin que les populations de cette bourgade et les autorités ont mesuré l’ampleur des dégâts. Les plantations qui se trouvent pour la plupart à une centaine de mètres des habitations, sont régulièrement la cible des éléphants. D'où l'inquiétude des villageois, qui redoutent que ces attaques répétées des animaux ne les exposent à la longue à la famine.

Visiblement impuissantes face à cette situation, les autorités administratives locales, parmi lesquelles le responsable de l'antenne locale des Eaux et Forêts, ont simplement réitéré la volonté du gouvernement de trouver des mécanismes permettant de résoudre efficacement et de manière durable le conflit homme-faune.

À noter que cette problématique a été évoquée à la faveur de la tournée du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), René Ndemezo'Obiang, qui a dernièrement sillonné l'arrière-pays pour toucher du doigt l'ampleur de la situation.



Gloire Junaël MOUBEDI BIGOGO



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Justice & Faits divers au Gabon