Flux financiers illicites : une équipe de l'Afrosai à la CNLCCEI

UNE délégation de l’Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (Afrosai) s'est entretenue, le 14 janvier dernier, avec le président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite (CNLCCEI), Nestor Mbou. La tenue prochaine d'un atelier national d'appropriation de l'évaluation des résultats engrangés par le Gabon dans la lutte contre les flux financiers illicites était au centre des échanges.

Le secrétaire général de l'Afrosai, Prudence Ngoudjou, a d'emblée rappelé qu'une évaluation sur les mécanismes de lutte contre les flux financiers avait été réalisée en 2018. Et qu'un rapport avait été transmis au Gabon par le truchement de la Cour des comptes. Aussi s'agira-t-il maintenant pour les parties prenantes de s'approprier les résultats issus de cette évaluation. D'autant que la CNLCCEI est un acteur clé dans le système gabonais de lutte contre les flux financiers illicites. " Il s'agira surtout de voir quels sont l'appui et les capacités que le Gabon voudrait voir renforcer, en vue de combler les gaps mis en évidence dans le rapport d'évaluation ", a précisé Mme Ngoudjou.

Et le président de la CNLCCEI, Nestor Mbou de souligner : " Cet atelier nous permettra de relever ce qui a été fait, de sorte à envisager des recommandations permettant d'améliorer ce qui n'a pas été bien fait ".

Ce rendez-vous sera organisé en partenariat avec la GZES et les quatre membres du réseau bonne gouvernance financière en Afrique que sont l'Afrosai, le Forum africain regroupant les administrations fiscales, l'Organisation africaine des commissions des finances et parlementaires et l'Organisation réunissant les administrations en charge des réformes budgétaires en Afrique.