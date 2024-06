CTRI: Une campagne médiatique contre le CTRI ?

La presse nationale doit elle continuer à relayer aveuglément les nouvelles venant des médias occidentaux ? D'autant plus que ces derniers semblent avoir déclenché une campagne médiatique contre les nouvelles autorités gabonaises.

Cette question ne vise pas à semer le trouble. Mais elle apparaît plutôt légitime face aux parutions qui jaillissent ici et là, dans la presse étrangère, visant visiblement à discréditer le régime militaire au pouvoir à Libreville.

Tout d'abord, un confrère de Radio France internationale (RFI) annonçait le 15 mai sur un réseau social qu'Ali Bongo Ondimba et deux de ses fils venaient d'entamer une grève de la faim.

Le but de l'acte étant de protester contre une maltraitance (imaginaire) de sa femme et de son fils actuellement détenus. Des faits restés sans suite et démentis par la Porte-parole du gouvernement, Laurence Ndong.

Vendredi dernier, le ministère de la Justice, garde des Sceaux, a dû opérer une sortie à son tour, via un communiqué de presse, pour faire un autre démenti sur une fameuse rencontre secrète entre le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, et des membres de la famille Bongo.

Cette fausse nouvelle a également été publiée par un journal étranger, Jeune Afrique. Quelques jours auparavant, un rédacteur du même journal affirmait avoir rencontré Ali Bongo dans sa résidence au quartier Sablière à Libreville.

Là aussi, aucune preuve fournie. Ce qui est étonnant, c'est que ces fausses informations sont relayées à tout va par des médias locaux. Ces derniers ne prenant pas le temps de se rapprocher des sources pourtant présentes à Libreville avant de partager ces fake news.

Un comportement qui prend peut-être de l'ampleur face au mutisme de la Haute autori té de la communication depuis que cette campagne médiatique ciblée a été déclenchée.

GM.NTOUTOUME-NDONG

Libreville/Gabon