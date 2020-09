Renforcement des capacités des journalistes sportifs : retour aux fondamentaux

Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles des hommes et femmes de médias, en vue d’un travail à la hauteur des enjeux sportifs de l'heure, la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), organise du 8 au 13 septembre 2020, à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, un séminaire à l’endroit des journalistes sportifs locaux

Dans le but de renforcer les capacités opérationnelles des hommes et femmes de médias, en vue d’un travail à la hauteur des enjeux sportifs de l'heure, la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), organise du 8 au 13 septembre 2020, à Lambaréné, capitale provinciale du Moyen-Ogooué, un séminaire à l’endroit des journalistes sportifs locaux. Avec pour thème, "le journaliste sportif gabonais et l’exigence de qualité : retour aux fondamentaux". Cette session de formation, qui a été officiellement ouverte hier, et qui a enregistré à la fois les présences des professionnels des médias publics et privés, a connu la lecture de deux discours circonstanciels. D’abord, celui du président de l’Association gabonaise de la presse sportive indépendante (AGPSI), Rodrigue Bekale Mezui. Ce dernier a profité de cet instant pour rappeler les huit modules choisis pour cette rencontre. À savoir : l’écriture journalistique, les genres, l’arbitrage, les schémas tactiques, les directives de la médecine sportive en période du Covid-19, l’initiation au montage vidéo, la préparation à la couverture d’un évènement sportif, éthique et déontologie. "Il s’agit d’un panel digne d’intérêt presque complet de notre activité quotidienne", a-t-il dit.

Le président de la Ligue de football du Moyen-Ogooué, Emmanuel Ogouera et Dr Cyrille Mouyopa, président de la Commission médicale de la Fégafoot, ont, tous deux, reconnu l'importance dudit séminaire, à la lumière des différents thèmes à débattre. Pour la Fégafoot, la formation demeure la clé de voûte pour toute société qui se veut responsable. Pour les responsables de la Fédération gabonaise de football, "permettre aux journalistes sportifs de se mettre en phase avec les nouvelles technologies de l’information ne peut être que bénéfique à l’approche des rendez-vous continentaux comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can Cameroun 2 022".



Prosper Sax NZE BEKALE



