Ligue de football de l'Estuaire : la 16e journée riche en enseignements

Sport Club Nyanga qui totalise désormais 42 points, + 32, après sa victoire face à Aston-Villa (1-0), demeure leader du championnat de la ligue de football de l'Estuaire, disputée le 5 avril dernier au stade Idriss-Ngari, dans le cadre de la 16e journée.

Grâce à ce succès, les Nynois devancent toujours de 6 points Family FC (2e, 36 points, + 32) qui a dominé de son côté Talents d'or (13e, 6 points, -37) par 5-2. Pour compléter le trio de tête, on retrouve Élite football culture (3e, 35 points, + 10), vainqueur d'Awum-Sport (11e, 16 points, -13) par 2-1.

Pendant ce temps, Littoral FC (4e, 32 points, + 21), s'est imposée face à AJA (8e, 22 points, + 4) sur le score de 1-0. De son côté, TP Akwembe (5e, 27 points, + 7) a concédé sa troisième défaite de la saison devant FFAL (8e, 22 points, +4) par 1-0.

Assom-GR (10e, 17 points, + 8) et AS Durembu (14e, 1 point, - 34) ont concédé chacun un nul vierge à domicile contre Badji FC (6e, 25 points, +5) et ACL (7e, 23 points).

Au terme de cette 16e levée, 14 buts ont été inscrits contre 21 lors de la levée précédente. A dix journées de l'épilogue, la zone rouge est toujours occupée par Talents d'or et AS Durembu.

PNSB

Libreville/Gabon