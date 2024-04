Gabon-Côte d'Ivoire : le chef de l'État attendu à Abidjan aujourd'hui

Le président de la Transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, est attendu aujourd'hui à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Il y séjournera dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié au pays des Éléphants qui durera jusqu'à samedi prochain.

Parmi les temps forts de cette visite en terre ivoirienne, figure une importante rencontre en tête-à-tête entre le président de la République et son homologue Alassane Dramane Ouattara. L'entretien entre les deux hommes d'État devrait essentiellement tourner autour de la coopération bilatérale entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. Histoire de consolider davantage l'axe Libreville-Abidjan qui s'était légèrement refroidi sous le régime déchu d'Ali Bongo Ondimba.

Le chef de l'État, Oligui Nguema et son hôte devraient également évoquer le processus de Transition en cours au Gabon depuis le "coup de libération" du 30 août 2023, perpétré par les Forces de défense et de sécurité (FDS) réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Dans ce cadre, le Dialogue national inclusif (DNI) ouvert à Libreville depuis le 02 avril dernier pourrait figurer parmi les points à l'ordre du jour. A noter qu'une rencontre avec la communauté gabonaise en Côte d'Ivoire est également prévue. Tout comme une visite d'exploration et de découverte du savoir-faire ivoirien en matière agricole au Centre national de recherche agronomique (CNRA).

Rappelons que la première rencontre entre les présidents Brice Clotaire Oligui Nguema et Alassane Dramane Ouattara remonte au 10 novembre 2023 à Ryad, en marge du Sommet Arabie saoudite-Afrique.

O'N.

Libreville/Gabon