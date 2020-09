Football : Patrice Neveu sur tous les fronts

En vue de préparer en toute sérénité la double confrontation (3e et 4e journées) des rencontres du groupe D, entre les Panthères du Gabon et les Scorpions de Gambie, comptant pour les éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations ''Cameroun-2022", la sélection gabonaise, en amical, affronte, dimanche 11 octobre prochain à Amsterdam aux Pays-Bas, les Écureuils du Bénin, quart de finaliste de la dernière Can- 2 019 en Égypte.

Dans cette perspective, le sélectionneur des Panthères, Patrice Neveu se trouve actuellement, sur instructions des plus hautes autorités sportives du pays, en mission de supervision en Europe. Sur place, plusieurs grands chantiers attendent le technicien français. "J'ai trois missions principales à accomplir ici en Europe. La première consiste à placer un ou deux joueurs actuellement sans club. Et ce, malgré l'étroitesse du marché du fait de la Covid-19. Ensuite, je dois faire le point des dossiers de quelques jeunes joueurs prometteurs qui se sont égarés depuis quelques mois. Enfin, superviser le plus de prétendants possible", a indiqué Patrice Neveu.

S'agissant de la supervision de nouveaux joueurs, le technicien français compte, selon nos informations, "regarder", l'attaquant du Stade Rennais Fabrice-Alan Do Marcolino, le latéral droit de l'Union sportive de Boulogne (National), Anthony Oyono Omva Torque, le gardien du Stade olympique Chotelais (N3), Junior Noubi Fotso, en passant par l'attaquant du Tabor Sežana (Slovénie), Fahd Richard Ndzengue Moubeti…

Pour la rencontre contre le Bénin, Patrice Neveu pourrait communiquer sa liste au plus tard le 23 septembre prochain, pour un début de mise au vert prévue pour le 5 octobre.



