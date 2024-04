Panthères du Gabon : la Fégafoot déclare Boupendza inéligible à titre conservatoire

Au lendemain d'une réunion initiée entre autres pour l'affaire Aaron Boupendza, la Fédération gabonaise de football a communiqué hier sa décision, via une publication sur ses canaux officiels.

L'entité fédérale a ainsi condamé ''les propos désobligeants'' du joueur sur Thierry Mouyouma. Une attitude qu'elle trouve ''indigne et aux antipodes des valeurs morales censées transmettre un international sur le terrain et en dehors''.

La Fégafoot, qui a réaffirmé son soutien au sélectionneur national choisi par elle, dit prendre acte de la décision de l'ancien attaquant du CF Mounana, des Girondins de Bordeaux et de Hatayspor, de se mettre en marge de la sélection nationale fanion du Gabon.

Déclarant parallèlement son inéligibilité à titre conservatoire. Il faut dire qu'il ne pouvait en être autrement pour l'instance faitière du football Vert-Jaune-Bleu qui gagnerait aussi à éclaircir la situation par rapport aux autres noms cités par Boupendza dans sa sortie choc.

Quid de la finalisation du dossier relatif au code disciplinaire des Panthères, étendu à l'ensemble des sélections dont la Fégafoot a la charge ?

C 'est l'une des voies empruntées par l'Association des footballeurs du Gabon qui, en plus de prendre le parti de Mouyouma et demander une sanction exemplaire contre Boupendza, a proposé la mise en place par les clubs d'une charte des valeurs qui prônent l'amour du club, de la sélection nationale, du pays et de ses institutions.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon