Qatar Stars League : Boupendza a encore frappé !

Pour le compte de la 19e journée du championnat de première division du Qatar, disputé ce samedi au stade Jassim Bin-Hamad, la formation d'Al Arabi est allée s'imposer 4-2 face à Al Rayyan. Le second but d'Al Arabi a été inscrit sur penalty à la 18e minute par l'international gabonais Aaron Boupendza. Son 7e but de la saison.