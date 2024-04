Grand prix international CAA de Yaoundé : Carine Mekame Ndong décroche l'or

Elle avait terminé 5e avec un jet à 15 m 31 lors du concours de lancer du poids des derniers Jeux africains d'Accra. Aujourd'hui, au Complexe sportif d'Olembe, à Yaoundé, lors du Grand prix international de la Confédération africaine d'athlétisme, Carine Mekame Ndong a pris sa revanche en remportant avec brio le concours avec un jet à 15 m 80. Un lancer très loin de sa prestation d'Accra.

Au saut en hauteur, Elca Charles Ambourouet s'est classé 2e de l'épreuve (1m 95). Le sauteur, malgré cette médaille d'argent, n'arrive plus à battre son propre record qui est de 2 m 10. Au sprint, le Gabon a aligné deux coureurs. Hoye Franck Yenda Moukoula et David Nguema Allogho. Le premier cité, aligné sur 100 et 200 m, a obtenu, à chaque fois, la médaille de bronze.

Au 100 m, il a réalisé un temps de 10. 49 contre 10.30 pour Claude-Emmanuel Itongue, arrivé 1er. Sur 200 m, notre compatriote a fait mieux qu'à Accra où il avait été éliminé lors des séries avec un chrono moyen à 21.55. À Yaoundé, il est arrivé 3e avec un temps de 21.35.

Le Camerounais Raphaël Ngaguele a parcouru la distance en 20.87. David Nguema Allogho, pour sa part, a avalé la distance en 21.73. A noter que cette compétition a vu la participation des athlètes venus de France, du Togo, des USA, du Gabon, du Tchad, du Burundi, d'Afrique du Sud, du Cameroun, de Madagascar, du Nigeria et du Burundi.

W.N

Libreville/Gabon