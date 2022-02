Covid-19 : le Gabon passe sur la liste verte UE

Bonne nouvelle pour les compatriotes qui souhaitent rallier la zone Union européenne (UE) . Le Gabon est désormais classé dans la liste verte de l'UE en matière de Covid-19.

Le voyage en Europe devrait être moins contraignant pour ses ressortissants. Ce changement implique que les voyageurs en provenance du Gabon devront uniquement présenter la preuve de leur vaccination pour les voyageurs vaccinés avec un sérum reconnu par l’Agence européenne du médicament (Pfizer, Cominarty, Moderna, AstraZeneca, Janssen). Pour ceux qui ne sont pas vaccinés ou vaccinés par le vaccin développé par le laboratoire Sinopharm, ils devront présenter le résultat négatif d’un test PCR de moins de 72 heures, ou d’un test antigénique de moins de 48 heures, ou encore un certificat de rétablissement, c’est-à-dire le résultat positif à un test PCR ou antigénique réalisé plus de onze jours et moins de six mois auparavant.

Depuis plusieurs semaines maintenant, la pandémie recule quasiment partout en Afrique en général et au Gabon en particulier et Omicron ne s’est pas traduit par une hausse des hospitalisations et décès. L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a indiqué il y a quelques jours : “le continent pourrait maîtriser la pandémie en 2022 si les tendances actuelles se poursuivent“.

Rudy HOMBENET

Libreville/Gabon