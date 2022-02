Après Togo-Gabon : ce qui s’est passé dans la tanière des Panthères Dames

Tout allait bien jusqu’à vendredi soir au dîner. En effet, les joueuses et les responsables de la délégation gabonaise ont pris leur repas autour de la piscine de l’hôtel Pélican, lieu de résidence de l'équipe nationale Dame. Un repas pris dans une ambiance conviviale. Mais samedi matin au réveil, quelle n’a été la surprise de tous d’apprendre que la présidente de la Commission du football féminin de la Fegafoot a été victime d'un malaise. Pis, que certaines joueuses étaient sujettes aux diarrhées vomissements. Intoxication alimentaire ?

D’aucuns ont pensé que c’était un bobo sans plus jusqu’au moment du départ de la délégation gabonaise pour l’aéroport où le voyage a failli être compromis. Heureusement, des décisions courageuses et clairvoyantes où le mot d’ordre aura été d’aller « compter les morts à la maison’’ ont permis à toute l’équipe de rallier Libreville en fin d’après-midi. Et

Les malades ont aussitôt été conduites à l’hôpital.

