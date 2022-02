Panthères dames : nos joueuses ont-elles été victimes d'une intoxication alimentaire ?

Que s'est-il exactement passé dans la nuit de vendredi 18 février 2022 à l'hôtel Pélican de Lomé ? En effet, ce soir-là, autour de la piscine, la délégation gabonaise prend son dîner. Un repas composé, selon la coach adjointe des Panthères, Nancy Mbazoghe, " de riz, poulet et saucisses". Jusque-là, rien de grave, assure-t-elle. "Mais le lendemain samedi, jour de notre départ, vers 9 heures, huit joueuses, notre kiné et la présidente étaient très mal en point. Elles avaient toutes la diarrhée, des nausées et des vomissements. Et présentaient des signes visibles de fatigue générale. Nous étions inquiètes de laisser à Lomé, dans un centre hospitalier, nos compatriotes. Nous avons donc décidé de rentrer sur Libreville. Sur le chemin de l'aéroport, je ne vous décris pas l'ambiance pour un bus dépourvu de toilettes. Mais nous avons géré. Une fois à l'aéroport de Lomé, c'était chaud. La présidente ne tenait même plus debout. C'est en fauteuil roulant qu'elle a été conduite dans l'avion. Une fois à bord, la situation a fait craindre le pire. Au point que certains passagers ont demandé ce que nous avons mangé. Mais Dieu est grand, nous sommes rentrés au Gabon", relate Nancy Mbazoghe. Une fois de retour, une autre joueuse et le médecin de l'équipe seront à leur tour victimes de diarrhée, nausées et vomissements, confirme notre interlocutrice.

Au total 9 joueuses et deux membres du staff des Panthères ont été "intoxiqués". Par qui et pour quelles raisons ? Là est toute la question. Qu'à cela ne tienne, l'état de santé des uns et des autres s'est stabilisé. "Dimanche et lundi, nous ferons le point de la situation de nos joueuses. Car, nous sommes déterminées à aller au Maroc", affirme avec conviction la coach adjointe des Panthères.

Willy NDONG

Libreville/Gabon