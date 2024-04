Le voleur à main armée écope de 14 ans de prison

La Cour d’appel judiciaire de Port-Gentil, siégeant en session criminelle, le 4 avril passé, a condamné sieur Issogui à 14 ans de prison dont six avec sursis. L'accusé, qui était poursuivi pour vol avec une arme apparente, devra aussi payer à la partie civile la somme de 100 mille FCFA au titre des dommages et intérêts.

L’affaire remonte au 6 mai 2021. Cherel Mouanda, qui rentre chez lui, est interpellé par Issogui. Mais il refuse de s'exécuter. Face à cela, le malfrat passe la vitesse supérieure, en utilisant une arme blanche enfouie dans son pantalon pour ravir à sa victime son téléphone portable. Blessé par deux fois, le jeune homme crie au secours, les habitants du quartier accourent et maîtrisent le braqueur.

Conduit à la brigade de gendarmerie, le mis en cause a reconnu les faits à lui reprochés. À l'audience, le natif de Port-Gentil, 24 ans, qui ne sait ni lire ni écrire, a indiqué avoir commis ce vol parce que la victime avait toujours de l’argent liquide et des téléphones de marque sur elle. " Je lui ai donc tendu un guet-apens ", a-t-il précisé.

Devant le récit de l'accusé, le procureur général a requis sa ulpabilité et sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Me Iningoue Kéita, commis à la défense, a, quant à elle, plaidé la culpabilité et sollicité l’indulgence de la Cour au regard de l’enfance difficile d'Issogui. Mais aussi des circonstances atténuantes et le sursis.

N’ayant pas fait l’objet de condamnation les cinq dernières années, l'accusé a dont bénéficié d’un sursis partiel. La Cour l'a toutefois reconnu coupable du crime de vol avec arme apparente, avant de le condamner à 14 ans de prison dont six ans assortis du sursis.

Serge YACKELE-MIHINDOU

Port-Gentil/Gabon