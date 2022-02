Udis : la contre-attaque d'Hervé Patrick Opiangah

LE leader de l'Union pour la démocratie et l'intégration sociale (Udis), Hervé Patrick Opiangah, est sorti, samedi dernier, de sa réserve en annonçant avoir traîné en justice le journal en ligne Mediapart et le journaliste d'investigation français Romain Molina, l'accusant d'être impliqué dans le scandale de pédophilie éclaboussant actuellement le monde sportif gabonais. Une contre-attaque dont la première manche, a-t-il annoncé, devrait se jouer le 22 mars prochain, à 13 h 30, au tribunal de première instance de Paris. Ce faisant, le député de Mounana entend véritablement défendre son honneur et sa dignité face à ce qui s'apparente à une véritable " cabale" soutenue par des propos " mensongers, odieux, haineux et calomnieux dépourvus de tout fondement".

De fait, Hervé Patrick Opiangah s'est voulu " transparent" vis-à-vis des militants et militantes de l'Uids dont il entend également, envers et contre tout, défendre les intérêts. Il s'est montré plus que déterminé et résolu à aller devant les tribunaux d'autant que, a-t-il affirmé, il a été victime de chantage de la part de ses calomniateurs. Lesquels, selon lui, auraient tenté de lui soutirer des espèces sonnantes et trébuchantes en contrepartie du retrait de leurs accusations. " Vous me faites confiance, j'ai un devoir de vérité envers vous. Je me devais de vous donner des éléments de langage afin que vous compreniez que tout ce qui se dit actuellement sur moi n'est que pure affabulation. Je suis vilipendé et attaqué dans ce pays depuis de nombreuses années, j'ai accepté et laissé faire. Car, pour moi, la critique est indissociable de la démocratie. Mais face à des bassesses abjectes et des comportements mesquins, je ne puis me taire", a-t-il clamé.

J.K.M

Libreville/Gabon