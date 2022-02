UJPDG : Axel Jesson Denis Ayenoue veut raviver la flamme dans la Nyanga

Le Parti démocratique gabonais (PDG) est résolument décidé à aller aux prochaines élections générales en rang serré. En témoigne la tournée nationale entamée par Axel Jesson Denis Ayenoue, secrétaire général adjoint 6 en charge de l'Union des jeunes du Parti démocratique gabonais (UJPDG) et des fédérations de l'étranger. Laquelle tournée a débuté le week-end écoulé par la province de la Nyanga. À Moabi, Tchibanga et Mayumba, le patron de l'UJPDG, s'est interrogé à haute et intelligible voix sur la perte de vitesse de son écurie politique dans la Nyanga. " On a perdu du terrain. Avant on était beaucoup plus nombreux, beaucoup plus fort", a-t-il déclaré. Faisant ainsi allusion à la perte de certains sièges, naguère acquis au "parti de masse". Conscient que la jeunesse constitue une part non négligeable du fichier électoral, il a invité les jeunes nynois à aller à la reconquête des bastions perdus. Une volonté clairement affichée par Éric Dodo Bouguendza, secrétaire général du PDG. "On est déterminé à regagner notre électorat", a affirmé sans ambages le " maire du bonheur".

Dans son adresse à la jeunesse nynoise, il a clairement mentionné que la dissidence politique est fortement préjudiciable. D'où, selon lui, l'explication partielle de la précarité enregistrée dans cette partie du Gabon. Ce dernier de préciser que la perte d'un élu national, en l'occurrence député, freine considérablement le développement ; vu que les textes sont débattus et adoptés au Parlement. Dans la foulée, il a invité les jeunes à tirer les leçons du passé. Objectif : battre le rappel des troupes et assurer au parti au pouvoir une victoire confortable aux échéances électorales à venir à savoir les élections locales, législatives et présidentielle de 2023. Cette tournée de l'UJPDG permet également de requérir les préoccupations et autres doléances des populations. Cette première étape donne, pour ainsi dire, le ton dudit périple national du SGA 6 du PDG.

Yannick Franz IGOHO

Tchibanga/Gabon