National-Foot 1 : Le FC 105 toujours à la recherche d'un premier succès

Décidément, les jours se suivent et se ressemblent pour le FC 105. En effet, depuis le début de la saison, en six matches disputés, le Canon est toujours à la recherche d'un premier succès. Dimanche 8 mars dernier, au stade Idriss-Ngari, dans le cadre de la 7e journée du National-Foot 1, le Canon 105 a enregistré son cinquième résultat nul. C'était contre Lozosport. Score final : 1-1.

Après avoir ouvert la marque par Dieudonné Giscard Dédé (35e), les poulains de l'entraîneur Nicaise Ondeno n'ont pas eu le temps de bien savourer ce but. Car ils vont être rejoints au score quatre minutes plus tard, grâce à un but de Iris Kotazo Zemanga. 1-1.

Plus conquérant dans l’entre-jeu, avec un certain Romaric Lignanzi, le FC 105, en développant mieux son jeu, aurait pu tuer la rencontre en première période. Mais il n'en fut rien.

À la reprise, les attaques des deux équipes ont mis du rythme. Mais les défenses ont été contraintes d’utiliser des moyens illicites pour stopper les velléités des attaquants. C'est sur ce score nul que les deux formations se sont quittées.



Prosper Sax NZE BEKALE



