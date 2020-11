Ministère : redynamiser le mouvement sportif national

Il s'agissait pour lui d'établir, avec lesdites fédérations, une convention pluriannuelle d'objectifs (2021-2024). La signature de cette convention entre le ministère des Sports et les différentes fédérations nationales est assortie des droits et obligations pour chacune des parties.

Dans cet ordre d'idées, pour être désormais éligible à la subvention de l'État, les fédérations doivent "disposer de statuts et règlement intérieur, avoir un bureau exécutif ou un comité directeur renouvelé à chaque échéance statutaire, disposer d'un entraîneur titulaire d'un diplôme de 3e degré ou équivalent. Aussi, ces fédérations devront disposer d'un directeur technique national compétent et expérimenté, d'un médecin du sport, d'un récépissé définitif du ministère de l'Intérieur, d'un siège, avoir un compte bancaire au nom de la fédération, avoir au moins 3 ligues provinciales et être à jour de ses cotisations avec les instances internationales de la discipline. Tout ceci, en disposant également d'une assurance à responsabilité civile, avoir au moins 22 athlètes licenciés, présenter un programme annuel d'actions validé par l'assemblée générale, et consacrer au moins 30 % du budget général de la fédération pour la formation et l'encadrement des petites catégories, et la promotion du sport féminin".