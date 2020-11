Can U17 et U20 : des qualifications zonales en ligne de mire

Les qualifications aux prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des nations (Can) des moins de 17 ans et moins de 20 ans ont lieu dans quelques jours à travers des compétitions zonales, a annoncé dernièrement la Confédération africaine de football (Caf).

Comme lors des dernières éliminatoires de la Can U17, ces rendez-vous concerneront les six zones de développement qui sont libres d’ouvrir les engagements, de choisir le pays hôte et le format de la compétition, précise le communiqué de la Caf.

Les prochaines phases finales de ces Can U17 et U20 se jouant désormais à 12 équipes, contrairement aux précédentes éditions (8), chaque zone qualifierait deux pays, à l’exception de celles de provenance du pays organisateur, où une seule équipe nationale sortirait des qualifications. Par exemple, pour la Can U20 dont la phase finale aura lieu en Mauritanie en 2021, un seul pays se qualifiera entre les huit pays de la zone ouest A. Pour la prochaine Can U17 prévue au Maroc, l’Union des fédérations de football d’Afrique du nord (Unaf) ne qualifiera qu’une seule sélection, le Royaume chérifien étant membre de cette zone nord.

Concernant ces compétitions zonales de qualifications, qui verront probablement la participation du Gabon, en attendant la confirmation de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot) pour la Can U17 et U20, elles doivent être programmées en principe, ce mois de décembre 2020, sauf changement de dernière minute.



Prosper Sax NZE BEKALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport