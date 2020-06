Mercato 2020 : de nombreux Gabonais concernés

Dans cette course au renforcement des effectifs, pour donner un coup d'accélérateur à une carrière ou retrouver un emploi, les Gabonais de la diaspora seront concernés à des degrés divers. Situation contractuelle oblige, on pourrait les classer en trois catégories.

Il y a d'abord ceux qui alimentent la chronique depuis des mois et vont continuer de le faire, jusqu'à une issue finale. On pense, inévitablement, à Pierre-Emerick Aubameyang en instance de départ d'Arsenal, malgré un bail expirant en juin 2021 et une belle offre financière pour le prolonger avec les Gunners.