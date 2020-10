Ligue Europa : sans Kanga, Aubameyang et Appindangoye

Nos trois internationaux n'ont pas été alignés par leurs clubs respectifs jeudi dernier, lors de la 2e journée de la Ligue Europa.

La deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue Europa s'est disputée jeudi dernier sans Pierre-Emerick Aubameyang, laissé au repos. Sans non plus Guelor Kanga, pas retenu, et Aaron Appindangoye blessé.

En Serbie, alors qu'on annonçait le retour du milieu de terrain gabonais, Guelor Kanga Kaku avec l'Étoile Rouge de Belgrade, ce dernier n'a finalement pas été retenu. Mais ses partenaires, qui recevaient le club tchèque du FC Slovan Liberec, ont remporté le match sur le score de 5-1.

Après ce premier large succès et deux journées disputées, Guelor Kanga et ses partenaires occupent désormais la 2e place du groupe L avec 3 points.

De son côté, Arsenal a enregistré son deuxième succès en autant de sorties, en battant Dundalk sur le score de 3-0. On retiendra la victoire d’une équipe d’Arsenal largement remaniée face aux Irlandais de Dundalk, sans Alexandre Lacazette ni Pierre-Emerick Aubameyang, ménagés, mais avec Nicolas Pepe, auteur du 3e but. Les Gunners occupent le fauteuil de leader du groupe B (6 points +4).

Sans la présence d'Aaron Appindangoye, blessé, l'axe défensif de Sivasspor a beaucoup souffert. En effet, la formation de la ville de Siva a enregistré sa deuxième défaite d'affilée face au Maccabi Tel Aviv (1-2).

Avec cette nouvelle contre-performance, Aaron Appindangoye et ses coéquipiers se morfondent au 3e rang du groupe I avec 0 point au compteur.



Prosper Sax NZE BEKALE



