ANUTTC : le PCA Léon-Paul Mvouba Okori installé

Nommé lors du Conseil des ministres du 2 octobre dernier, le nouveau président du Conseil d'administration de l'Agence nationale de l'urbanisme, des travaux topographiques et du cadastre (ANUTTC), Léon-Paul Mvouba Okori, a pris ses fonctions le 27 octobre 2020. C'était au cours d'une passation de charges avec son prédécesseur, sous la direction du ministre délégué à l'Habitat, Brice Paillat.

Le membre du gouvernement a instruit le nouveau PCA des orientations sur la gestion de "ce maquis du foncier dont on connaît la complexité des problèmes qui s'y posent". Pour M. Paillat, il s'agit de donner davantage de visibilité à une structure qui, créée en décembre 2011 par la volonté du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a pour missions l'établissement des actes de cession et locations des terrains domaniaux ; l'aménagement d'espaces constructibles urbains et ruraux ; la gestion des terrains et propriétés de l'État ; le contrôle de la régularité foncière et l'examen des dossiers de permis de construire et de permis de démolir…

Des tâches titanesques pour lesquelles le membre du gouvernement a requis au nouveau PCA des ressources pour une dynamique forte, afin d’aplanir les difficultés fonctionnelles multiples et variées, qu'il a résumées en une formule : " Il faut redorer le blason de l'ANUTTC."

Entre autres écueils majeurs, "il y a de nombreux dossiers en instance. (…) L'Agence pâtit de nombreuses pesanteurs", a regretté Brice Paillat, qui a suggéré la mise en œuvre d'un plan de communication à l'endroit des usagers, afin d'expliquer les entraves de certains dossiers.



ENA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon économie