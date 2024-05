Les Panthères en regroupement à Casablanca

En prévision des matchs Éléphants de Côte d'Ivoire/Panthères du Gabon (7 juin 2024 à Korogho) et Gabon/Gambie (11 juin 2024 à Franceville), comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, la sélection gabonaise a décidé de préparer ces deux rencontres à Casablanca, capitale économique du Maroc. Où il fait beau.

Jointe hier en milieu de journée, une source proche de la délégation a estimé que l'encadrement technique est quasi au complet. Sur place, en effet, se trouvent déjà le sélectionneur national et ses adjoints, le staff médical, l'intendant intérimaire. Sans oublier l'officier média et les siens.

Pour notre interlocuteur, tout ce beau monde est arrivé en éclaireur pour préparer les chambres des partenaires de Pierre-Emérick Aubameyang, identifer le site de travail, etc.

Au sujet du site de regroupement – un complexe sportif situé entre les villes de Casablanca et Rabat –, il offre toutes les commodités : on y trouve non seulement des chambres agréables, mais également des salles de musculation, des piscines, des terrains d'entraînement, etc.

Les joueurs, notamment ceux qui ont terminé leurs championnats respectifs depuis plus d'une semaine, commencent à arriver dès ce samedi 25 mai 2024. Au compte-gouttes, du fait qu'ils ne sont pas au même endroit.

Les arrivées devraient s'achever le 2 juin prochain avec Denis Bouanga. " N'oublions pas que la date Fifa c'est du 3 au 11 juin 2024. Les clubs ont encore l'autorité sur les joueurs en compétition ", nous a précisé un membre de la délégation.

MM

Libreville/Gabon