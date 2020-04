Handball : Quand le confinement met à mal le calendrier de la LHE

La présidente de la Ligue de handball de l'Estuaire (LHE), Mélanie Ntsame Mba, dit s’en remettre aux associations sportives s’il y a lieu de poursuivre la saison sportive ou pas. Cela au regard de la situation marquée par la propagation du coronavirus que notre pays, à l'instar d'autres à travers le monde, s'efforce de combattre.

Peu avant les premières conséquences sportives de cette pandémie, la dirigeante et son bureau ont eu la sagesse de convoquer une réunion ayant fait office d’ouverture des hostilités saisonnières. " Le confinement causé par le coronavirus a non seulement retardé le début effectif des compétitions sportives sur le terrain, en l'occurrence la supercoupe, la coupe de la ligue et le championnat, mais a aussi retardé la mise en route du programme pour une saison où un accent a été mis sur le handball des jeunes. Ces derniers étant, à juste titre, la relève. Plus rien ne rassure, même si les parents des enfants pourraient de nouveau mettre à disposition leurs progénitures à la fin du confinement du Grand Libreville", avoue Mélanie Ntsame Mba. Alors que l’État vient de décider du prolongement de l'état d'urgence pour une durée de 15 jours.

En cas de levée de la mesure au terme de ladite période, le bureau de la Ligue et les clubs engagés devraient se retrouver pour décider d'un commun accord de la conduite à tenir.

Il faut dire que l’institution estuairienne accuse désormais un retard sur le lancement des activités, initialement prévues le 11 avril dernier. Bien qu’il y ait eu un tournoi de mise en jambes. Celui-ci devait être suivi par la supercoupe, la coupe de la ligue et le championnat.



Prosper Sax NZE BEKALE



