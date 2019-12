Galacticas : L’académie de football qui rêve grand

C'est pourquoi, Galacticas souhaite construire, dans les prochaines années, un socle solide en développant la formation du club. En plaçant les équipes de jeunes au plus haut niveau, Galacticas aspire à devenir l’un des meilleurs clubs formateurs du continent. Une vraie gageure ! Pour y arriver, il s'appuie déjà sur un bassin sportif gabonais d’une grande richesse, l’un des meilleurs sur le continent, sauf qu'il n’est qu’il n’est pas valorisé.

"Avec l’aide des formateurs de qualité comme Mbo Bongjuni, et un staff technique de qualité, nous souhaitons poursuivre et intensifier ce travail de base. L’objectif étant aussi de transmettre aux jeunes des valeurs fortes telles que le respect, la générosité et la citoyenneté. Ces jeunes vivent ensemble, et grandiront sportivement ensemble", confie Gervais N’Gomanda, le président exécutif du centre.