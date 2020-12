Gabonais de l'étranger : une première pour les Dijonnais, Allevinah buteur

- Bruno Ecuele Manga et Didier Ndong (Dijon FCO). Comme leur club, ils ont dû attendre la douzième journée pour enfin goûter aux délices d'une victoire en Ligue 1, édition 2020-2021.

Un premier succès à l'extérieur, après onze précédentes levées en Ligue 1 ponctuées par quatre matchs nuls et sept défaites. Un doublé du Bissau-Guinéen Mama Baldé et un but du Congolais Glody Ngonda Muzinga ont permis au DFCO de s'imposer à Nice (3-1). Le défenseur central gabonais et son compatriote milieu de terrain assurant, quant à eux, leur part du travail, pour ce qui était la douzième titularisation du premier et la onzième du second.

- Denis Bouanga (AS Saint-Etienne). Il était temps que s'arrête l'hémorragie pour les Verts. Un match nul contre Lille (1-1) a été suffisant, pour ce faire. À défaut d'une victoire manquée par l'égalisation de Jonathan Ikoné (65e minute), qui a répondu à l'ouverture du score par Wahbi Khazri (33e), sur penalty.

- Jim Allevinah (Clermont-Foot). Entré une minute plus tôt, il a réussi le but du break (69e), sur une puissante frappe du pied droit au premier poteau, lors de la réception victorieuse de Nancy (2-0). C'est la deuxième réalisation de l'attaquant de couloir, qui a pris part aux douze levées de Ligue 2 cette saison.

- Johan Obiang (Rodez). S'il n'a pu affronter Lloyd Palun (remplaçant et buteur providentiel lors de la journée écoulée) dans son couloir, l'arrière latéral gauche a été très actif lors du partage des points contre l'En Avant Guingamp (1-1).

- Pierre-Emerick Aubameuyang (Arsenal). Son inefficacité (seulement deux buts depuis le début de Premier League 2020-2021) commence à faire grand bruit. Le match perdu face à Wolverhampton (1-2) à l'Emirates et durant lequel il n'a eu que deux possibilités (73e, 82e) a illustré la disette malvenue de PEA.



James Angelo LOUNDOU



