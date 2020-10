Gabon-Gambie : Pierre Aubame fait le point

Mesurant l'importance de cette rencontre, le manager général des Panthères, Pierre Aubame, a récemment réuni autour de lui l'intendant général, Serge Ahmed Mombo, et l'officier sécurité, Sidi Mohamed. Objectif de la rencontre : faire le point des préparatifs de ce rendez-vous sportif.

"J'ai convoqué pour une séance de travail l'intendant général et l'officier sécurité pour faire le point des préparatifs des deux matchs Gabon-Gambie. Comme vous le savez, cette rencontre est très importante pour nous. Par conséquent, rien ne doit être laissé au hasard. À cet effet, nous avons fait le point sur les jours d'arrivée des joueurs, l'émission des titres de transports, l'envoi dans les délais des convocations, la sécurisation des joueurs au niveau de l'aéroport de Libreville jusqu’à leur hôtel. Autant de sujets débattus. Nous sommes heureux que les choses se passent bien. Nous allons rendre compte plus tard à qui de droit. Notamment au ministre des Sports, Franck Nguema, et au président de la Fégafoot, Pierre-Alain Mounguengui", a déclaré Pierre Aubame.