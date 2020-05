Football : Quid de nos internationaux de France ?

Alors que la Ligue de football professionnel (LFP) a rendu son verdict, jeudi dernier, en décidant de l'arrêt définitif de ses compétitions, les classements actuels des équipes étant considérés comme ceux de fin de saison, et bien que les issues soient diverses, voici la situation des internationaux gabonais évoluant en France dans les divisions phares.

Denis Bouanga (AS Saint-Etienne) : l'ailier gabonais et son club pourront certainement nourrir des regrets, d'autant plus qu'ils finissent 17e au classement final de Ligue 1. Donc juste maintenus pour la saison prochaine dans l'élite. Cependant, ils pourraient ne pas en avoir terminé avec l’exercice 2019-2020. Car, la finale de la Coupe de France entre le club de la Loire et le Paris Saint-Germain (champion de France pour la 7e fois d'affilée), initialement prévue le 25 avril et reportée à cause de l’épidémie de coronavirus, pourrait se tenir, à huis clos, début août.

Ecuele Manga et Didier Ibrahim Ndong (Dijon FCO). Le DFCO, 16e, n'a devancé l'AS Saint-Etienne qu'à la différence de buts. Une saison tout de même positive pour le défenseur central des Panthères, Ecuele Manga, qui aura disputé l’intégralité des matchs de championnat avec son club. Avec 28 rencontres au compteur, il détient le record du nombre de matchs joués cette saison dans son club. Arrivé à l'intersaison, comme son compatriote, le milieu de terrain Ibrahim Ndong n'a, pour sa part, manqué qu'un seul match en Ligue 1.

Lloyd Palun (En-Avant Guingamp). Le club breton a vécu une saison mouvementée pour sa relégation en Ligue 2. Et c'est le moins que l'on puisse dire, entre le gros mercato du club, le changement d'entraîneur, le décès tragique d'un joueur et un nouvel organigramme interne. Une saison qui, sur le plan sportif, n'a pas été à la hauteur des attentes légitimes.



Stéphane MASSASSA



