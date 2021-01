Football : Poko au Panathinaïkós ?

Le nouveau directeur sportif du "Pana", le Français Pierre Dréossi, s'est longuement entretenu avec le coach des Panthères, Patrice Neveu. Le club grec, qui souhaite recruter le médian gabonais, a voulu avoir plus d'informations sur le joueur avant de prendre une décision définitive dans les tout prochains jours.

APRÈS avoir été remercié au mois de novembre 2020 par les dirigeants de Göztepe (Süper Lig, Turquie), le milieu de terrain international gabonais André Biyogo Poko, sans club, traverse actuellement une situation compliquée. Et ce, à quelque deux mois du choc Gabon-RDC du 22 mars prochain, comptant pour la 5e et avant-dernière journée des éliminatoires de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations "Cameroun-2021".

" Je me suis longuement entretenu avec le directeur sportif du Panathinaïkós, Pierre Dréossi, qui est un ami. Le Pana souhaite recruter André Biyogo Poko. Et, tout naturellement, nous avons discuté à ce sujet. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai valorisé les qualités et le potentiel du joueur. Et à deux mois du match Gabon-RDC, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des joueurs importants en déshérence ", a confié le technicien français.