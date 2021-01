Franceville  : les vendeuses de Potos tiennent bon

AVEC une population en constante augmentation, Franceville, jusque-là cité administrative, a encore un pan important de son économie concentré autour du marché municipal de Potos. En dépit de l'exploitation du gisement de manganèse de Biniomi à l'est de la ville, l'activité commerciale à Potos constitue l'essentiel de la vie économique de Masuku. Sauf que, à la suite des sinistres enregistrés au cours des dernières années avec des incendies à répétition, il y a eu baisse d'activité dans la pratique du commerce ici. Faute de sites, certains opérateurs ont dû fermer boutique. D'autres pour maintenir l'activité se sont déplacés, mais sans plus de succès.

Spécialisées dans la vente des produits locaux (manioc, fruits et autres légumes), de nombreuses commerçantes, malgré l'ouverture d'autres sites à travers la ville, demeurent, elles, attachées au rond-point de Ngoungoulou (Potos). Les directives et sommations de l'autorité municipale n'ont presque rien changé à leur détermination. Chaque jour et plus encore le week-end, elles envahissent une partie de la chaussée, occupent le trottoir et y exposent leurs produits. "Ici, on écoule très rapidement notre marchandise alors que dans les autres lieux de la ville, il faut attendre des journées entières pour faire la même recette", explique Marie-Jeanne, une vendeuse ambulante de fruits.