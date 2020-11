Cyclisme : la 16e édition de la Tropicale Amissa-Bongo reportée

Initialement prévue en janvier 2021, la 16e édition de la Tropicale Amissa-Bongo vient d'être reportée. L'annonce en a été faite par le comité d'organisation de cette compétition majeure, qui ouvre la saison cycliste internationale, en raison du contexte actuel marqué par la crise sanitaire liée au coronavirus.

Extrait du document parvenu à notre rédaction : " Aujourd'hui, l'enjeu planétaire est de combattre et de venir à bout d'une pandémie qui nous fragilise tous. Si la situation sanitaire au Gabon est aujourd'hui maîtrisée, grâce au travail important effectué par l’ensemble des autorités et des forces vives du pays, le contexte international et l’évolution récente de cette crise ne nous permettent malheureusement pas d’envisager sereinement l’organisation de la 16e édition de la Tropicale Amissa-Bongo à ses dates habituelles en janvier 2021."

La Tropicale Amissa-Bongo, qui est devenue, au fil des ans, une compétition majeure à travers le continent, est une véritable marque déposée reconnue par tous, et qui identifie clairement le Gabon comme axe majeur en termes d'organisation des événements sportifs internationaux en Afrique.

" Mais depuis la tenue de la 15e édition, l'année dernière, une situation mondiale inédite est venue ébranler nos vies et nos activités en s'installant durablement", ajoute le communiqué du comité d'organisation. Avant de conclure : "Dans les semaines et les mois à venir, nous resterons particulièrement attentifs au développement de la pandémie de Covid-19, afin d’étudier, avec les autorités, la possibilité d’organiser en toute sécurité cette 16e édition de la Tropicale Amissa-Bongo qui nous tient tant à cœur, à une date plus propice en 2021."



Hans NDONG MEBALE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon sport