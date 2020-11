Médecine du sport : les staffs des clubs édifiés

En effet, soucieux d'apporter des rudiments nécessaires aux staffs médicaux des clubs de football, cet atelier de formation a, durant la première journée, mis l'accent sur le bilan médical du début de saison, la préservation de l'environnement du footballeur, la commotion cérébrale et la trousse du kinésithérapeute.

"Notre championnat est arrêté depuis mars dernier et, depuis lors, les joueurs sont au repos. Ce séminaire est le bienvenu car, il faut donner des outils nécessaires aux staffs médicaux pour mieux préparer la prochaine saison de football. Nous devons donner la possibilité aux clubs de s'assurer de la bonne santé de leurs athlètes avant le début des matchs", a souligné un formateur. Et le président de la Fégafoot, Pierre-Alain Mounguengui, d'insister : "Ce séminaire qui entre dans le cadre de la politique de formation de notre fédération, entend combler le déficit de professionnels de la médecine que nous connaissons. Tout le monde connaît l'importance de la médecine dans le sport. Il est essentiel que nos sportifs soient suivis, et les clubs qui participent aux différentes compétitions dans notre pays doivent avoir des médecins bien formés."