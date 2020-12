Concilier sport et études  : le " Livret de révision "

"Nous nous sommes inspirés de ce qui se fait de mieux chez les autres. Notamment à la Fédération française de football. Nous mettons donc à disposition ce livret de révision qui utilise notre passion commune, le football, comme levier éducatif pour nos jeunes licenciés", explique-t-il.

Le challenge présenté ici est de réussir à faire passer le football comme un facteur de motivation scolaire. Le contenu de l'ouvrage invite à des exercices de bonne portée pour les jeunes footballeurs, qui peuvent ainsi les accomplir alors qu'ils sont à la maison. On y trouve : "Transforme les phrases affirmatives en négatives" ; "Complète les phrases avec le pronom personnel qui convient" ; "les phrases : formes affirmatives et formes négatives" ; "Complète les adjectifs possessifs qui conviennent" ; "Dans chaque phrase souligne les mots de la négation, s'il y en a un" ; "Les grands nombres" ; "De la fraction au nombre décimal" ; "Les déterminants " ; " Comparer et ranger les nombres". Tout cela vise à encourager les jeunes à bien étudier et à les aider à mieux connaître l'histoire récente et présente du football gabonais. En effet, tous ces exercices ont pour point commun les informations sur le football. Par exemple : "le Complexe omnisports Michel-Essonghe a une capacité de…" ; "Étienne Kassa-Ngoma est le capitaine d'Azingo National" ; "Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas le capitaine d'Azingo National".