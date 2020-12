Solidarité : l'OPH au chevet des familles ayant un handicapé en leur sein

L'activité qui s'inscrit dans le cadre du "Projet d'appui urgent aux personnes vivant avec un handicap en période de Covid-19", initié par le Payncop Gabon, avec le soutien de l'Unesco, s'est effectuée en plusieurs phases à savoir : une campagne de sensibilisation sur les gestes barrières, la distribution de bavette, des gels hydroalcooliques ainsi que des denrées alimentaires.

Les objectifs visés par cette opération des visites à domicile étaient également d'attirer l'attention de l'opinion sur les conditions de vie des personnes vivant avec une déficience motrice, sensorielle et mentale en général, et tout particulièrement celles résidant hors sites, éprouvant entre autres d'énormes difficultés d'aller et venir, donc de circuler, alors qu'elles disposent d'un droit fondamental. "Nos familles se battent au quotidien pour nous offrir une vie normale. Malheureusement l'appui de maman Gabon reste limité. Nous avons l'impression que les préoccupations des handicapés ne sont pas prises en compte dans notre pays. Nous voulons aller à l'école, nous soigner, accéder aux services publics, au transport public mais malheureusement il n'y a pas de passage adapté pour nous", s'est désolé Jean Stanislas Ellang, président de l'OPH.