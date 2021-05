Caf : Les éliminatoires de la Can féminine 2022 reportés

LA commission d’organisation des compétitions féminines de la Confédération africaine de football (Caf) a décidé le 17 mai dernier de reporter les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (Can) féminine ''Maroc 2022'', en marge du report, là aussi, des qualifications masculines de la Coupe du monde ''Qatar 2022''.

Les raisons de cet ajournement sont à rechercher dans l’état de certains stades en Afrique et dans les restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Initialement prévu pour le mois prochain, le premier tour aura finalement lieu lors de la fenêtre Fifa du 18 au 26 octobre 2021 et le deuxième se déroulera au moment de celle allant du 14 au 23 février 2022.

Concerné par ces éliminatoires, le Gabon devra donc encore attendre pour affronter le Congo. Dans une double confrontation avec pour match aller probablement au stade Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville, et la manche retour à Libreville, au stade Augustin-Monedan de Sibang.

C'est un adversaire que les Gabonaises connaissent bien pour l’avoir sorti aux tirs au but à Brazzaville (5-4), après avoir refait son retard de Libreville (0-2 et 2-0), lors du premier tour de la campagne éliminatoire des Jeux olympiques Tokyo 2020. Une qualification historique à l'actif du sélectionneur Cédric Mapangou et sa bande qui reste gravée dans leur mémoire. En dépit de leur élimination au tour suivant par le Ghana.