Athlétisme : le torchon brûle entre le collectif des présidents de ligue et José Foula

Le 27 février dernier, le ministère des Sports et World Athletics avaient convenu de mettre en place un comité ad hoc, chargé de régler les problèmes qui minent l’athlétisme gabonais. Ce comité a la charge d'identifier les différents clubs, lesquels doivent élire les présidents de ligues qui, à leur tour, éliront les membres du comité exécutif de la Fédération gabonaise d'athlétisme.

Six mois plus tard, le torchon brûle entre les présidents des ligues provinciales du Woleu-Ntem et de l’Ogooué-Maritime et le secrétaire général adjoint du Comité national olympique, José Foula, par ailleurs membre du comité ad hoc, accusé, à tort ou à raison, par ces derniers de saborder le processus d'enrôlement des associations et des clubs.

Ils l'ont clairement fait savoir dans un courrier adressé au ministre des Sports, dont nous avons obtenu une copie. " Grande est notre surprise, M. le ministre, en apprenant que M. Foula du CNOG a rejeté les clubs du Woleu-Ntem, dont les fiches d'identification ont été préalablement validées et signées par la direction provinciale des Sports, sous prétexte, selon ses dires, que la ligue de cette province n'existerait pas. Du coup, nous sommes exclus du processus de normalisation. Il avait été clairement dit que seuls les responsables des clubs et associations devraient s'identifier d'une manière individuelle. Alors, de quel droit se permet-il de prendre pareille décision ? S'agissant de la province de l'Ogooué-Maritime, huit clubs scolaires se sont fait enrôler. M. Foula indique qu'il n'a retenu que 3 clubs sur les 8. Sur quelle base a-t-il pris cette décision ?", s'interroge le collectif des présidents de ligues provinciales d'athlétisme.

Toutes nos tentatives pour joindre José Foula au téléphone, afin qu'il donne sa version des faits, se sont malheureusement avérées infructueuses.



