Assayi Ngoulakia en professionnel à Andorre

C'est le fruit d'un travail conséquent et méthodique. Le jeune international gabonais de 22 ans, Georges Désiré Assayi Ngoulakia a signé au mercato d'hiver en 1re division d'Andorre à Ce Carroi Club. Sociétaire de l'école de football de Montpellier Hérault Sport Club en U19, le jeune ailier ambidextre avait signé son premier contrat professionnel en 2e division d'Andorre en 2020. Une saison fructueuse pour lui puisqu'il finit champion la même année avec le club de Penya Encarnada.

Cheville ouvrière dans la montée de son équipe en 1re division au terme de cette même saison, notre jeune compatriote entend capitaliser lors des play-offs qui ont débuté hier, 10 avril 2022, afin d'aider son club à se maintenir dans l'élite andorrane. Dans son entourage immédiat, il est dit que " depuis son jeune âge, Georges Désiré Assayi Ngoulakia est amoureux de son pays et nourrit dans un coin de sa tête la sélection nationale ". Une sélection qui lui a déjà offert l'opportunité de se montrer en U17 et U19 où il eut notamment pour équipiers Alex Mouketou et Fahd Nzengue, qui étaient présents avec les Panthères à la dernière Coupe d'Afrique des nations au Cameroun.

ENA

Libreville/Gabon