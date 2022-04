''Capellogate'' : Pierre-Alain Mounguengui envisage des mesures fortes

Le ''Capellogate'' et ses retombées ont amené les six candidats à faire de la lutte contre les abus sexuels dans le football gabonais une priorité du mandat à venir de l'équipe fédérale. Ainsi Pierre-Alain Mounguengui, accusé de complicité par une partie de l'opinion sur des faits précédents, envisage des mesures fortes. Elles vont du renforcement des missions de la Commission d'éthique de la Fégafoot à la mise en place d'une commission composée de psychologues et de médecins en charge de l'écoute et de l'accompagnement des victimes, en passant par des campagnes nationales de sensibilisation et la mise en place d'un numéro vert gratuit. Mais également une participation du Gabon au programme ''Fifa guardians safe guarding essentials'' initié par l'instance mondiale pour la protection des enfants. Ce qui constituerait sans doute une autre arme pour la mise hors d'état de nuire des pédocriminels (anciens et nouveaux) tapis dans l'écosystème du football et d'autres sports gabonais.

Discret sur la place publique et dans les médias depuis le début de la campagne électorale, Pierre-Alain Mounguengui n'a pas moins été le premier à officialiser ses intentions à la tête de la Fédération gabonaise de football. ''Notre ambition est de poursuivre ensemble la restructuration, la professionnalisation et la relance du football national. Malgré les écueils, nous avons œuvré sans relâche pour mener, avec intégrité et engagement, les nombreux chantiers de modernisation de la Fégafoot. Les réformes réalisées permettent aujourd'hui à la Fégafoot de disposer d'une administration qui doit poursuivre le vaste et important chantier consacré à l'amélioration de l'environnement fonctionnel du football national. Notre programme de gouvernance pour l'olympiade à venir est le fruit d'une profonde réflexion et d'une vaste concertation auprès d'un large panel de parties prenantes de la famille du football gabonais. Il s'agira de consolider les acquis du travail accompli et avancer vers de nouveaux objectifs tels qu'ils découlent des enseignements critiques que nous avons retenus de notre expérience'', a ainsi plaidé le patron de la maison Alexandre-Sambat, en course pour une troisième victoire, au sortir du congrès électif de ce samedi 16 avril à Lambarené.

JAL

Libreville/Gabon