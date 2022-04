Formation au management des partis politiques : démocratiser l'élitisme !

L'UniversitéThéopolis, institut de formation supérieure situé à Montagne Ste et créée par l'ONG catholique, Kedesch-Misericordia, a organisé 30 heures de formation en management des partis politiques du 1er au 3 avril dernier. Ouverte à tous les citoyens engagés ou non en politique, la formation, animée par Delors Biyogue, politologue, avait pour ambition de donner des outils à tous ceux qui aspirent à diriger les partis politiques pour pouvoir les manager de manière rationnelle histoire d'en faire de véritable laboratoire d'idées alternatives.

En clair : ''Fabriquer un grand nombre d'acteurs de notre démocratie.'' Les participants ont ainsi eu droit entre autres, aux bases fondamentales sur la notion de parti politique, son environnement juridique, sa structure organisationnelle, sa dynamique spatiale ou celle du militantisme en son sein. Le tout ponctué d'exercices pratiques pour comprendre par exemple pourquoi nombre de partis ne survivent pas à leur leader ou encore déduire qu'il n'y a pas de génération spontannée en politique.

Tout est parti, indique M. Biyogue du constat des transformations politiques des sociétés, partout dans le monde, et particulièrement en Afrique et au Gabon. La démocratie souffrant ainsi d'un manque d'experts pour la conduire. "Des experts que l'on ne trouve nulle part ailleurs que dans les partis politiques'', pense le politologue. D'où des formations pour revitaliser et donner de la substance à la démocratie. De sorte que le renouvellement des élites au sein des partis ne souffre pas d'un manque de compétences.

Se déroulant dans un cadre universitaire, la formation a été ponctuée de certificats, source de crédibilité et qui donneront assurément une valeur ajoutée au discours des participants.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon