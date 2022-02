Eramet : Loïse Tamalgo nouveau délégué général Afrique

"En complément de ses fonctions au Gabon, Loïse Tamalgo est nommé délégué général d’Eramet en Afrique à compter du 1er février 2022", a annoncé lundi, un communiqué du Groupe Eramet. Basé à Libreville, le nouveau délégué devra collaborer avec Kleber Silva, directeur général adjoint en charge de la Division mines et métaux et Virginie de Chassey, directrice développement durable et engagement d’entreprise.

Le communiqué indique aussi que le nouveau délégué général d’Eramet pour le continent africain aura pour mission de soutenir le développement des activités des filiales au Gabon, au Sénégal et au Cameroun. Il garde, toutefois, ses fonctions actuelles au Gabon auprès de Comilog et de Setrag, dans le cadre du partenariat entre Eramet et l’État gabonais, renforcé en 2020 par la création de deux fonds RSE destinés à financer de nouveaux programmes au profit des populations du pays. Il supervise également les affaires publiques au Sénégal et représente le groupe Eramet dans les pays d’exploration en Afrique aux côtés du Département exploration et nouveaux projets.

GMNN

Libreville/Gabon