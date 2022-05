Lebamba : étude de construction des ponts métalliques à Bongolo et Idembet

Une mission initiée par les plus hautes autorités du pays et conduite par Georges Moubetsi (représentant le ministère des Travaux publics) vient de séjourner dans le département de la Louetsi-Wano, à Lebamba dans la province de la Ngounié.

Cette délégation qui comprenait Manuel Fernandez (entreprise autrichienne WAAGNER Biro et Conduril) et Clément Gomas (Laboratoire national du bâtiment et des travaux publics), avait pour mission de s'imprégner des travaux topographiques réalisés sur les sites de Bongolo et d'Idembet-Mabanga (sur la rivière Louetsi) où est prévue la construction de deux ponts métalliques qui vont remplacer à terme ceux en bois. Le préfet du département de la Louetsi-Wano, Euloge Parfait Mombo Moukaga, a remercié les pouvoirs publics pour cette initiative. Convaincu de ce que ces deux ouvrages, une fois érigés, contribueraient de beaucoup au développement économique et social de la contrée.

Bélzhas Aymar MAMBELA

Lebamba/Gabon