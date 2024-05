Fête du travail à la Sonapresse : des acquis et des perspectives dans un contexte difficile

L'enceinte de la Sonapresse (Société éditrice du quotidien L'Union) a été le cadre des manifestations commémoratives de la fête du Travail.

Une occasion pour les agents et responsables des différentes entités du groupe de communier et de faire une sorte de bilan des actions, des acquis et des perspectives.

Dans son propos, le représentant des délégués du personnel, Olivier Ndembi a saisi cette opportunité pour revenir sur un certain nombre d’actions devant être initiées.

Au nombe de celles-ci, la proposition de porter le SMIG à 250 000 francs, il y a quelques jours, de la Cosyga, la plus vieille organisation syndicale du pays.

Le délégué du personnel a ensuite évoqué l'amélioration de la situation salariale du personnel de la Sonapresse. Il ressort que certains d’entre-eux effectivement partie de ceux que l'administrateur a appelé "des collègues collaborateurs les plus vulnérables".

Ces derniers vont désormais voir leur statut évoluer. "Certains seront embauchés et feront leur entrée dans la Maison Sonapresse...", a-rassuré, l’administrateur fondé de pouvoirs, Éric Boundono.

Lequel a apporté des réponses aux préoccupations exprimées par le délégué du personnel. Il a mentionné la situation d’autres agents qui verront également leur traitement amélioré.

Des efforts devront également être faits en ce qui concerne les collaborateurs chargés de la distribution de la presse (Sodipresse) au niveau de leur traitement.

Alors que d'autres actions seront menées pour améliorer davantage les conditions de travail et autres commodités au sein des différentes entités du groupe.

Eu égard au contexte global qui n'est pas des plus avenants, le Fondé de pouvoir de la Sonapresse a invité l'ensemble du personnel à "se lever et à marcher ensemble" pour relever collectivement les défis quotidiens et futurs.

ENA

Libreville/Gabon