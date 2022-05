Changements climatiques : Lee White auditionné à l'Assemblée nationale

Accompagné de son ministre délégué Stéphane Bonda, le patron des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'affectation des terres du Gabon, Pr Lee White était, hier, l'hôte des députés membres de la Commission de l'Environnement, de la Protection de la nature et du Développement durable présidée par l'ancien Premier ministre Paul Biyoghe Mba. A l'ordre du jour : présenter et défendre l'ordonnance relative aux changements climatiques adoptée en Conseil des ministres en septembre 2021.

Selon le membre du gouvernement, ce texte vient, entre autres, matérialiser les initiatives du Gabon à travers les outils et mécanismes de réduction des gaz à effets de serre, notamment son Plan Climat et sa Contribution déterminée au niveau national (NDC) de 2015 et en cours de révision. Elle vise également à consacrer une véritable politique nationale de lutte contre les effets du changement climatique…

Sur un tout autre plan, a souligné le Pr Lee White, cette ordonnance consacre le cadre juridique adéquat des partenariats signés par le Gabon en matière de gestion durable de ses forêts, notamment le Fonds de partenariat pour le carbone forestirer (FCPF), le Fonds vert pour le Climat (FVC) et le partenariat avec l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale (CAFI). Elle préconise de nombreuses sanctions administratives et pénales contre les infractions dont la répression est facilitée par des contrôles et inspections périodiques menés par des personnes habilitées…

Comme cela est de tradition, l'exposé du membre du gouvernement n'a pas manqué de susciter des préoccupations chez les députés. C'est dans ce cadre que ces derniers ont, entre autres, soulevé l'épineux conflit Homme-Faune ; les avantages que les populations tireront de ladite ordonnance ; pourquoi le choix d'une ordonnance au lieu d'un projet de loi ; etc.

