Haut-Ogooué/Léconi : Les délégués spéciaux installés dans leurs charges

Léconi, chef-lieu du département des plateaux dans la province du Haut-Ogooué a constitué la boucle de la série d’installation des délégués spéciaux, engagée par le gouverneur Jacques Denis Tsanga, depuis plus de deux semaines. En effet, c’est jeudi 29 février 2024 que les délégués spéciaux de la commune de Léconi, Gabriel Ambah Ossoulou et du département des plateaux, Jean-Félix Mibié, ont été officiellement installés dans leurs fonctions par l’administrateur altogovéen.

La cérémonie s’est déroulée à la mairie de Léconi, en présence des autorités militaires et administratives de la province. Le délégué spécial de la commune remplace le maire Julien Awombi et celui du département remplace Mathurin Akouo. Des allocutions aussi bien pour les sortants que pour les entrants ont ponctué ladite cérémonie, enrichie par les instructions du gouverneur, axées sur l’intérêt général, la participation et la constructivité, en respectant la feuille de route du CTRI.

Si pour les sortants les discours étaient centrés sur le bilan de leur exercice, pour les entrants c’était l’occasion d’exprimer leur gratitude au Chef de L’Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema. Non sans appeler leurs concitoyens à l’unité, pour bâtir Léconi. Le gouverneur n’a pas manqué d’évoquer le contexte particulier de ces installations. Un contexte qui exige la rupture de mentalités anciennes et la transformation nécessaire.

« Être délégué spécial pour la période de transition, ce n’est pas un chèque à blanc. C’est-à-dire que si vos actions ne sont pas concluantes, ou positives dans le sens voulu par le Président de la transition, Chef de l’Etat, à savoir prendre en compte les aspirations profondes des populations, les mandats peuvent être interrompus et vous pouvez être remplacés. Vous devez travailler à la satisfaction des besoins de nos concitoyens », a martelé Jacques Denis Tsanga.

Nadège ONTOUNOU

Léconi/Gabon