Gamba: échanges positifs sur le développement de la localité

L'accent a été mis sur les projets pouvant aider à l'amélioration des conditions de vie des populations locales et au désenclavement de Gamba et du département de Ndougou. Parmi les projets dont la contrée a besoin pour son développement, ils ont cité la construction du pont sur le fleuve Nyanga (dans la partie de Gamba) et de la route reliant Gamba à Omboue, dans le département d'Etimboue. Pour un accès facile vers Port-Gentil.

"Consciente du tournant décisif pris par notre pays depuis le 30 août 2023, et à l'instar des autres communautés du Gabon, notre localité a le devoir de joindre sa voix au dialogue national inclusif pour la construction du Gabon nouveau", a confié la députée de la Transition. Qui a ajouté que leur réunion a été l'occasion d'identifier les enjeux de développement durable de leur contrée.